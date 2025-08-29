Back to Top
Πάτρα: Άτυπη «χωματερή» στα Ζαρουχλέικα- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στη Ματρόζου και Περσεφόνης

Άτυπη χωματερή θυμίζει σημείο των Ζαρουχλεΐκων στην Πάτρα, λόγω των σκουπιδιών που έχουν συγκεντρωθεί στη Ματρόζου και Περσεφόνης.

Μάλιστα κάποια είναι μεγάλου όγκου. Όπως καταγγέλλει αναγνώστρια του thebest, που έστειλε και σχετικές φωτογραφίες,  "είναι επικίνδυνα και για την υγεία και για πυρκαγιά, καθώς βρίσκονται διπλα απο ξερά χόρτα και ενώ προσπαθούμε εδώ και τρεις μήνες να επικοινωνήσουμε με τον Δήμο, δεν γίνεται τίποτα".

Δείτε εικόνες

