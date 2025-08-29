Πάτρα- Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ: Οδηγίες για τις εγγραφές μέσω voucher ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις εγγραφές παιδιών σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Πατρέων μέσω voucher ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2025-2026.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων, αναφέρει: Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με τις εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ (voucher) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Οργανισμού.

«Την Δευτέρα 01-09-2025 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα (voucher) για τη δράση του ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2025-2026».

Στη συνέχεια οι γονείς προκειμένου να δηλώσουν δομή προτίμησης εγγραφής των παιδιών τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

Προθεσμία δήλωσης δομής (Βρεφονηπιακός σταθμός ή Παιδικός σταθμός ή ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) του ΚΟΔΗΠ:

Δευτέρα 01/09/2025 – Πέμπτη 04/09/2025 (ώρα 14:00)*

*Σε περίπτωση που αλλάξει, η ΕΕΤΑΑ, το χρονοδιάγραμμα θα τροποποιηθούν και οι ημερομηνίες δήλωσης δομής.

Συγκεκριμένα:

A. Για δήλωση Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού (μία επιλογή) :

Σε ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (www.kodip.gr), θα πρέπει οι γονείς από τη Δευτέρα 01/09/2025 έως και την Πέμπτη 04/09/2025 (ώρα 14:00)

να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση και να δηλώσουν το σταθμό που επιθυμούν.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή και μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίες για εκπρόθεσμες αιτήσεις οι οποίες θα ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενά στους σταθμούς.

B. Για δήλωση ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ:

Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στα παρακάτω τηλέφωνα:

§ ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος : 2610 425098 (ώρες: 08.00 – 14.00)

§ ΚΔΑΠ του ΚΟΔΗΠ – Δροσιάς : 2610 273422 (ώρες: 08.00 – 14.00)

§ ΚΔΑΠ Βραχνεΐκων : 2610 671973 (ώρες: 08.00 – 14.00)

§ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» : 2610 362740 (ώρες: 08.00 – 20.00)

§ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» : 2610 329490 (ώρες: 08.00 – 20.00)

ή στο 2614 400664

Αποτελέσματα εγγραφών

Τα αποτελέσματα των εγγραφών μέσω voucher (ΕΣΠΑ) καθώς και μέσω μοριοδότησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ: https://kodip.gr/espa_2025-2026/ ».