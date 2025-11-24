Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

Σκληρά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του Ιθάκη που κυκλοφόρησε σήμερα (24/11/25).

«Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ιθάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Ολομέλειας.

«Το να ξεπουλήσεις τρένα και σιδηροδρόμους κ. Τσίπρα είναι κορυφαία πράξη προδοσίας», πρόσθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Δύο αρκούντως δηκτικές αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τις οποίες έκανε κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

Οι αναφορές Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι αμιγώς αυτοκριτικά τοποθετείται ο πρώην πρωθυπουργός για την επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη θέση της προέδρου της Βουλής το 2015. «Τόσο η αδιαλλαξία όσο και η αφέλεια, όταν κυβερνά κανείς, μπορεί να γίνουν εργαλείο αυτοκαταστροφής», παρατηρεί ο Τσίπρας, πριν σχολιάσει ότι χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας ήταν η νυν επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.



Μάλιστα, αναφέρει ότι η διαχείρισή της υπήρξε μία από τις «πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου» και ότι είχε από νωρίς μετανιώσει για την πρόταση να γίνει ΠτΒ. Η Ζωή, κατά τον Τσίπρα, ήταν εξαρχής αντίθετη σε κάθε ιδέα συμφωνίας, και όταν εκείνος την καλούσε να συζητήσουν ρεαλιστικές εναλλακτικές, εκείνη του απαντούσε «με αφοπλιστική αοριστία» ότι… «θα πάμε στον ΟΗΕ».

«Κι όταν, σχεδόν απελπισμένος, τη ρωτούσα “κι αν πάμε, τι ακριβώς θα αλλάξει; Δεν θα έχουν ήδη καταρρεύσει τα δημόσια ταμεία και οι τράπεζες;”, επανερχόταν πεισματικά: “Το χρέος είναι επονείδιστο, στον ΟΗΕ πρέπει να απευθυνθούμε”. Επέμενε σε μια δική της, αυστηρά μονοδιάστατη αντίληψη για το πρόβλημα», συμπληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολούθησαν οι αλησμόνητες συνεδριάσεις στη Βουλή, οι καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες, με την ίδια, όπως διαβάζουμε στην «Ιθάκη», να επιμένει με «εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις». «Δυστυχώς, η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα», καταλήγει.