Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης

Ολοκληρώθηκε η απολογία του νεαρού ενώπιον του Ανακριτή

Στις φυλακές οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης στην Πάτρα.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Τον 16χρονο κατήγγειλε η 12χρονη υποστηρίζοντας ότι τη βίασε σε προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

 

#tags Βιασμός Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

