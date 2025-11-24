Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης

Ολοκληρώθηκε η απολογία του νεαρού ενώπιον του Ανακριτή
Στις φυλακές οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης στην Πάτρα.
Ολοκληρώθηκε η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
Τον 16χρονο κατήγγειλε η 12χρονη υποστηρίζοντας ότι τη βίασε σε προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.
