Το Taste Atlas “έχρισε” τα μελομακάρονα ως το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο

Μπορεί να μην είναι μπισκότο αλλά είναι το καλύτερο γλυκό στον κόσμο (έστω το καλύτερο χριστουγεννιάτικο)
Φεύγουμε από τη μάχη κουραμπιέ Vs μελομακάρονο και οδηγούμαστε στη μάχη του μελομακάρονου με άλλα… μπισκότα, καθώς ο γαστρονομικός οδηγός έχρισε το χριστουγεννιάτικο γλύκισμα ως “το καλύτερο μπισκότο στον κόσμο”.
“Αν και πιστεύεται ότι έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Φοινίκη, τα μελομακάρονα αποτελούν σήμερα ένα τυπικό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό. Αυτά τα νόστιμα μπισκότα από σιμιγδάλι αρωματίζονται παραδοσιακά με μέλι, ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα και άλλα μπαχαρικά, ελαιόλαδο και κονιάκ” γράφει το Taste Atlas για τον πρωταθλητή των μπισκότων.
Μπορούμε να διαφωνήσουμε για τον ορισμό του μπισκότου αλλά ας συμφωνήσουμε ότι τα μελομακάρονα άξιζαν μια διάκριση!
Η λίστα του Taste Atlas με τα 10 καλύτερα μπισκότα:
- Μελομακάρονα (Ελλάδα): Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μέλι, πορτοκάλι και καρύδι, κορυφαία στη λίστα.
- Makroud el louse (Αλγερία): Αμυγδαλωτά χωρίς αλεύρι, με αυγά, ζάχαρη και άρωμα πορτοκαλιού.
- Alfajores (Αργεντινή): Παραδοσιακά σάντουιτς μπισκότων με γέμιση dulce de leche.
- Stroopwafel (Ολλανδία): Μπισκότο που αποτελείται από δύο λεπτές βάφλες με σιρόπι, ζάχαρη, βούτυρο και κανέλα ανάμεσα.
- Petticoat Tails (Σκωτία): Παραδοσιακά βουτυρένια μπισκότα.
- Chocolate Chip Cookie (ΗΠΑ): Κλασσικό μπισκότο με κομμάτια σοκολάτας.
- Baci di dama (Ιταλία): Μπισκότα φουντουκιού με σοκολάτα.
- Speculaas (Ολλανδία / Βέλγιο): Μπισκότα με μπαχαρικά.
- Pardubický perník (Τσεχία): Μπισκότο διακοσμημένο με ζάχαρη, τύπου gingerbread.
- Canestrelli (Ιταλία): Παραδοσιακά μπισκότα με ζάχαρη άχνη σε σχήμα λουλουδιού.
