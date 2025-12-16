Το Taste Atlas “έχρισε” τα μελομακάρονα ως το καλύτερο… μπισκότο στον κόσμο

Φεύγουμε από τη μάχη κουραμπιέ Vs μελομακάρονο και οδηγούμαστε στη μάχη του μελομακάρονου με άλλα… μπισκότα, καθώς ο γαστρονομικός οδηγός έχρισε το χριστουγεννιάτικο γλύκισμα ως “το καλύτερο μπισκότο στον κόσμο”.

“Αν και πιστεύεται ότι έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Φοινίκη, τα μελομακάρονα αποτελούν σήμερα ένα τυπικό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό. Αυτά τα νόστιμα μπισκότα από σιμιγδάλι αρωματίζονται παραδοσιακά με μέλι, ξύσμα πορτοκαλιού, κανέλα και άλλα μπαχαρικά, ελαιόλαδο και κονιάκ” γράφει το Taste Atlas για τον πρωταθλητή των μπισκότων.

Μπορούμε να διαφωνήσουμε για τον ορισμό του μπισκότου αλλά ας συμφωνήσουμε ότι τα μελομακάρονα άξιζαν μια διάκριση!

Η λίστα του Taste Atlas με τα 10 καλύτερα μπισκότα: