Συνταγή για λαχταριστά ζυμαρικά με γαρίδες

Μπορείτε να μάθετε πώς να φτιάξετε αυτή την ιταλική συνταγή για ζυμαρικά με γαρίδες και τσίλι, που θα κάνει το τηγάνι σας να… χορεύει και τη γλώσσα σας να τραγουδάει!

Η συνταγή περιλαμβάνει φρέσκα πορτσίνι, κολοκυθάκια, γαρίδες και λίγη καυτερή πιπεριά, που απογειώνει το γεύμα σας!

Επιπλέον, τα strascinati Pugliese είναι ένα νόστιμο, αργοψημένο ζυμαρικό με τραχιά υφή και πλούσια γεύση. Είναι ιδανικό για τη συνταγή με τις γαρίδες και το τσίλι, καθώς «αντέχει» την ένταση και τα αρώματα των θαλασσινών. Η τραχιά επιφάνεια αυτού του ζυμαρικού δημιουργείται καθώς σύρεται πάνω σε ξύλινες αυλακωτές επιφάνειες κατά το στέγνωμα.

Έτσι, θα απολαύσετε όχι μόνο τη γεύση του πιάτου, αλλά και την ιδιαίτερη υφή των strascinati Pugliese.

Επιλέξτε ζυμαρικά υψηλής ποιότητας, αργοστεγνωμένα και παραδοσιακά ιταλικά.

Οι κορυφαίες συμβουλές του μάγειρα Vincenzo για να φτιάξετε ζυμαρικά με γαρίδες

Αποφύγετε το κάψιμο

Προσθέστε μια πιτσιλιά νερό ώστε το σκόρδο να μην καεί.

Μια εναλλακτική

Αν είστε χορτοφάγοι ή βίγκαν, απλώς αφαιρέστε τις γαρίδες και το πιάτο θα παραμείνει εξίσου νόστιμο και γεμάτο γεύση!

Για φούσκωμα

Όταν προσθέσετε ένα πακέτο Bella Italia Strascinati, βεβαιωθείτε ότι το μαγειρεύετε μόνο για 17 λεπτά. Φουσκώνουν αρκετά, οπότε ένα πακέτο χορταίνει πολλούς!

Ανακατέψτε τα ζυμαρικά στο τηγάνι

Μόλις τα ζυμαρικά είναι έτοιμα, στραγγίστε τα και ανακατέψτε τα με τη σάλτσα και τις γαρίδες στο τηγάνι. Αυτό θα βοηθήσει τα ζυμαρικά να απορροφήσουν τις γεύσεις της σάλτσας.

Εξοπλισμός

Μεγάλο τηγάνι

Ξύλινη κουτάλα

Σουρωτήρι για ζυμαρικά

Υλικά

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1 μέτριο κολοκυθάκι, κομμένο σε κύβους

Μια χούφτα μανιτάρια πορτσίνι

300 γρ. φρέσκες γαρίδες ή φρέσκιες γαρίδες τύπου prawns

Ζυμαρικά Strascinati Pugliese

Καυτερή πάστα τσίλι ή καυτερό λάδι τσίλι

Τρίμμα ψωμιού

5 λίτρα νερό

Μια πρέζα θαλασσινό αλάτι

Οδηγίες