Για ρεβεγιόν Χριστουγέννων, επιλέγουμε Samar, στο πανοραμικό roof garden του My Way

Εκλεκτές γευστικές επιλογές και live μουσική για μία βραδιά αληθινά ξεχωριστή!

Στην κορυφή των επιλογών για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στην Πάτρα, δεσπόζει το Samar, το ξεχωριστό bar-restaurant στο πανοραμικό roof garden του ξενοδοχείου My Way.

Για μία ακόμα χρονιά, επιλέγουμε το Samar για να περάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα την παραμονή των Χριστουγέννων, στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες.

Όπως μαθαίνουμε, ο σεφ ετοιμάζει τον εορταστικό μπουφέ με πλούσιες γευστικές επιλογές. Στη μαγική ατμόσφαιρα θα συμβάλουν και οι όμορφες μελωδίες από την πενταμελή ορχήστρα, η οποία ετοιμάζεται πυρετωδώς για την μεγάλη βραδιά.

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στα 2610 623 131, 6947 663411.

