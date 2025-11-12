Ο Γιώργος Παράμερος έρχεται στο "Τριών" και κάνει τις Δευτέρες μας καλύτερες κι από τις Κυριακές!

Οι Δευτέρες στο "Τριών" δεν θα είναι πια “αρχή της εβδομάδας” —θα είναι η συνέχεια της Κυριακής μας!

Από Δευτέρα 17/11 και κάθε Δευτέρα στις 14.30, ο Γιώργος Παράμερος θα είναι στο αγαπημένο μας "Τριών" με την κιθάρα και μελωδίες ταξιδιάρικες, για να μπαίνει η εβδομάδα όπως της πρέπει!

Μελωδίες, κρασί και γεύσεις συναντούν κουβέντες και χαμόγελα και έτσι, οι Δευτέρες μαςε θα γίνουν μέρες που ζηλεύουν οι Κυριακές μας!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 2610 332323.