Σαββατόβραδα στις 78 στροφές στο "Τριών" - Απολαμβάνουμε αυθεντικά ρεμπέτικα & λαϊκά μιας άλλης εποχής

Μετά την ανανέωση στο μενού και στα live του, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε ξανά το αγαπημένο μας "Τριών" στον πανέμορφο φθινοπωρινό πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων.

Την πρώτη φορά ήταν ένα μεσημέρι Τετάρτης για κάτι γρήγορο με συνεργάτες -επιλέξαμε σουβλάκια προβατίνα, χοιρινά και κοτοπουλίσια και οι επισκέπτες μας έμειναν ενθουσιασμένοι. Έτσι, το Σάββατο το βράδυ επιστρέψαμε οικογενειακώς αυτή την φορά, για να απολαύσουμε τα καινούρια πιάτα του σεφ, μοσχάρι σε σούβλα, μπριζολάκια μαύρου χοίρου, και από τα παλιά κλασικά και αγαπημένα, μανιτάρια, σαλάτες και φλαμπέ τυριών.

Μάθαμε μάλιστα από τον αξιαγάπητο κύριο Άρη πως από αυτό το Σάββατο 22/11 και κάθε Σάββατο βράδυ, ο χρόνος στο "Τριών" θα κυλά πάνω σε δίσκους βινυλίου 78 στροφών και θα συναντά τις επιτυχίες και την αλήθεια της εποχής.

Απο μια εξαιρετική ορχήστρα ρεμπέτικων και λαϊκών με τους:

Δημοσθένη Χατζηιωάννου – κιθάρα & φωνή

Δήμητρα Αθανασοπούλου – φωνή

Ιάσων Στάθης–Μπούνος – μπουζούκι & φωνή

Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο περνά ο χρόνος και μεγαλώνει το "Τριών", τόσο καλύτερο γίνεται!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 2610332323!



