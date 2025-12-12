Παραδοσιακή συνταγή για σπανακόρυζο

Στο βιβλίο μαγειρικής «Mediterranea», η Αναστασία Μίρη παρουσιάζει συνταγές από γιαγιάδες της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της συνταγής της Σούλας για σπανακόρυζο.

Η Μίρη περιγράφει την εμπειρία της μαγειρεύοντας σπανακόρυζο στην Πελοπόννησο με τη Γιαγιά Σούλα, τονίζοντας την προσωπικότητά της και την προθυμία της να φωτογραφηθεί για το βιβλίο.

“Την άνοιξη στην Ελλάδα, τα αγριολούλουδα ανθίζουν πάνω σε μια καταπράσινο στρώμα γρασιδιού όταν φτάνουμε στην Πελοπόννησο για να μαγειρέψουμε με τη γιαγιά Σούλα. Περνάμε από προσεκτικά περιποιημένους ελαιώνες και κατευθυνόμαστε στην τοπική λαϊκή αγορά για να προμηθευτούμε τα υλικά για το σπανακόρυζο και μπορούμε να καταλάβουμε αμέσως ότι η Σούλα είναι μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζουμε.

Δεν έχει κανένα πρόβλημα να φωτογραφίζεται στο χωριό, ποζάροντας για την κάμερα καθώς οι ντόπιοι μας κοιτούν με απορία εμάς και τον Μάρκο τον φωτογράφο, να τραβάμε φωτογραφίες, ενώ η Σούλα παρατηρεί κωμικά τα λαχανικά με έναν επιδεικτικό τρόπο άξιο Όσκαρ. Όταν ο κόσμος αναπόφευκτα ρωτάει τι κάνουμε, είναι η πρώτη που εξηγεί ότι θα συμπεριληφθεί σε ένα νέο βιβλίο μαγειρικής,” περιγράφει η Miari.

“Στο σπίτι μας, μαγειρεύουμε σπανακόρυζο στη σκιά των πορτοκαλιών στον κήπο της. Βρίσκουμε τη μέθοδο της Σούλα για το πλύσιμο του σπανακιού – μέσα σε μια τεράστια λεκάνη με ένα λάστιχο νερού – εξαιρετικά διασκεδαστική και θα το δοκιμάσουμε στο σπίτι. Αυτό το πιάτο είναι ένα είδος ριζότο, αλλά σε γνήσιο ελληνικό στιλ, τα λαχανικά είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης και είναι πολύ λιγότερο περίπλοκο στην παρασκευή από ένα παραδοσιακό ιταλικό ριζότο (ποιος έχει χρόνο για όλο αυτό το τριγύρισμα και το ανακάτεμα;). Ένα ολόκληρο μάτσο άνηθου που προστίθεται στην κατσαρόλα μας φέρνει ένα φρέσκο άρωμα λιβαδιού στον κήπο και το σερβίρουμε με ένα μεγάλο κομμάτι φέτα και μια φέτα από ζουμερό λεμόνι”.

Συστατικά για τη συνταγή

1 κιλό σπανάκι (η Σούλα επιμένει να είναι πάντα φρέσκο και ποτέ κατεψυγμένο)

160 ml ελαιόλαδο, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

4 μεγάλα φρέσκα κρεμμυδάκια, καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες 1 εκ.

2 μεγάλα πράσα, καθαρισμένα και πλυμένα, μετά κομμένα σε μισοφέγγαρα 2,5 εκ.

1 ματσάκι άνηθο, χοντροκομμένο

2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, αφαιρούμε τους πράσινους βλαστούς και τις ψιλοκόβουμε χοντρά

700 ml νερό

150 γρ. ρύζι μέτριας κοπής, όπως καρολίνα

½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

½ κουταλιά της σούπας αλάτι

1 κύβος ζωμός κοτόπουλου (προαιρετικά – μειώνουμε το αλάτι στο μισό αν τον χρησιμοποιούμε)

½ λεμόνι, για στύψιμο

Φέτα και ψωμί, για σερβίρισμα

Εκτέλεση