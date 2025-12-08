Τετάρτη βράδυ live με τον Γιώργο Παράμερο στο "Τριών"

Ο Γιώργος Παράμερος έρχεται κάθε Τετάρτη βράδυ στο αγαπημένο μας "Τριών", "φορτωμένος" με λατρεμένες μελωδίες που θα μας ταξιδέψουν.

Τις συνδιάζουμε με τις πάντα εκλεκτές γευστικές επιλογές του στεκιού της Τριών Ναυάρχων, και η καλαίσθητη, "ζεστή" σάλα του μετατρέπεται στο όχημα που μας ταξιδεύει!

Μελωδίες, κρασί και γεύσεις συναντούν κουβέντες και χαμόγελα και έτσι, η Τετάρτη θα γίνει η πρωταγωνίστρια της εβδομάδας!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 2610 332323.