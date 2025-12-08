Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EXODOS

/

Τετάρτη βράδυ live με τον Γιώργο Παράμερο στο "Τριών"

Τετάρτη βράδυ live με τον Γιώργο Παράμερ...

Μελωδίες, κρασί και γεύσεις συναντούν κουβέντες και χαμόγελα!

Ο Γιώργος Παράμερος έρχεται κάθε Τετάρτη βράδυ στο αγαπημένο μας "Τριών", "φορτωμένος" με λατρεμένες μελωδίες που θα μας ταξιδέψουν.

Τις συνδιάζουμε με τις πάντα εκλεκτές γευστικές επιλογές του στεκιού της Τριών Ναυάρχων, και η καλαίσθητη, "ζεστή" σάλα του μετατρέπεται στο όχημα που μας ταξιδεύει!

Μελωδίες, κρασί και γεύσεις συναντούν κουβέντες και χαμόγελα και έτσι, η Τετάρτη θα γίνει η πρωταγωνίστρια της εβδομάδας!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας με ένα τηλέφωνο στο 2610 332323.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τριών

Life