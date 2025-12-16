Νέο "χρυσό βραβείο 2025" στο "Ούζο Vantana Aenaon" σε διαγωνισμό εξωτερικού

Το ΟΥΖΟ VANTANA ΑΕΝΑΟΝ κέρδισε χρυσό βραβείο στον Διαγωνισμό EXCELLENT TASTE AWARDS 2025, στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

Το ΟΥΖΟ VANTANA AENAON, παρασκευάζεται με γνήσιο απόσταγμα κυρίως γλυκάνισου, μάραθου, μαστίχας, αλλά και άλλων σπόρων και βοτάνων, βασιζόμενο στην παραδοσιακή συνταγή του Παναγιώτη Βαντάνα και την τεχνογνωσία των εγγονών του, Γιώργου και Παναγιώτη Τζούδα.

Το απόσταγμα αυτό παράγεται με αργή, προσεκτική απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες, από τους οποίους συλλέγεται αποκλειστικά η «καρδιά» της απόσταξης, δηλαδή το πιο καθαρό και αρωματικό μέρος.

Έπειτα αραιώνεται με κρυστάλλινο νερό από τα βουνά του Ερυμάνθου, φιλτράρεται και παραμένει να ωριμάσει, ώστε να αποκτήσει τη χαρακτηριστική του απαλότητα και την ισορροπημένη, δροσερή γεύση που το κάνει μοναδικό.

Το ΟΥΖΟ VANTANA AENAONξεχωρίζει για το υπέροχο άρωμά του και τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα του, συνοδεύοντας ιδανικά τους ελληνικούς μεζέδες και κάθε στιγμή απόλαυσης στο τραπέζι.

Είτε απολαμβάνεται παραδοσιακά με νερό ή πάγο, είτε γίνεται βάση για ευφάνταστα κοκτέιλ, παραμένει ένα αυθεντικό απόσταγμα που τιμά την παράδοση και τον Ελληνικό χαρακτήρα του.

Η φιλοσοφία της Αποσταγματοποιίας–Ποτοποιίας Vantana βασίζεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών με σεβασμό στον καταναλωτή, για να χαρίζουν μοναδικές στιγμές απόλαυσης.