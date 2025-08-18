Με... «φρουρά» Ευρωπαίων ηγετών ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Με φόντο την ανησυχία που προκάλεσε η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια κρίσιμη προσπάθεια να αποτραπεί η επιβολή λύσης που θα απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Σε αντίθεση με την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, κατά την οποία αντιμετώπισε μόνος του τον αιφνιδιασμό από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αυτή τη φορά ο Ουκρανός πρόεδρος φτάνει στην Ουάσιγκτον με ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Δίπλα του θα βρίσκονται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μια ομάδα ηγετών που συνδυάζει στρατιωτική και οικονομική ισχύ με ιστορικό καλών σχέσεων με τον Τραμπ.

Στόχος τους, σύμφωνα με τον Guardian, είναι να χρησιμοποιήσουν τη συλλογική και προσωπική τους επιρροή για να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να απομακρυνθεί από τις φιλορωσικές θέσεις που υιοθέτησε μετά από μερικές ώρες συνομιλιών με τον Πούτιν. Για να το πετύχουν, πρέπει να είναι πιο αποφασιστικοί και ενωμένοι από ποτέ. Όπως σημειώνει ο πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, Μπεν Ρόουντς, «ο Τραμπ έχει συνηθίσει να βλέπει ανθρώπους που θεωρεί πιο αδύναμους από εκείνον να υποκύπτουν στη θέλησή του… Δεν μπορεί να περιμένει κανείς από τον Ζελένσκι να τον αντιμετωπίσει μόνος. Αυτό ήταν που προκάλεσε την προηγούμενη ταπείνωση στο Οβάλ Γραφείο. Ο Ζελένσκι χρειάζεται την Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουν ισχύ απέναντι στον Τραμπ, περισσότερη απ' όση έχουν δείξει μέχρι στιγμής».



Η σύνθεση της ευρωπαϊκής «dream team»

Στο πλευρό του Ουκρανού προέδρου θα βρεθούν ο Μακρόν και ο Μερτς, που εκπροσωπούν τον γαλλογερμανικό άξονα της Ευρώπης, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα θυμίσει τη σημασία της ΕΕ ως οικονομικής δύναμης. Ο Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία στον κόσμο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να παίξει ρόλο «γέφυρας», ως ηγέτιδα της ευρωπαϊκής δεξιάς που ο Τραμπ θεωρεί φίλη του, αλλά και που ταυτόχρονα στηρίζει την ουκρανική κυριαρχία.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, αν και εκπρόσωπος ενός μικρού ευρωπαϊκού κράτους, έχει καλλιεργήσει μια αρκετά φιλική σχέση με τον Τραμπ. Πρόσφατα μάλιστα έπαιξε γκολφ με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Φλόριντα, αξιοποιώντας την ευκαιρία για να προειδοποιήσει τον ότι η Ρωσία δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής.

Ο Κιρ Στάρμερ φέρνει μαζί του το κύρος της Βρετανίας και μια προσωπική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, την οποία πάντως δεν θέλει να διαταράξει ενόψει της επίσημης επίσκεψής του Τραμπ στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πέρα από το κύρος του αξιώματός του, διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία στο να «χειρίζεται» τον Τραμπ με διπλωματική ευελιξία και κολακευτικά λόγια. Τον περασμένο Ιούνιο, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρομοίασε τον Αμερικανό πρόεδρο με «πατέρα που επεμβαίνει για να χωρίσει παιδιά που μαλώνουν στο προαύλιο του σχολείου», αναφερόμενος στον ρόλο που έπαιξε στην πρόσφατη κατάπαυση πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

«Πολλοί αξιωματούχοι έχουν μάθει πλέον πώς πρέπει να χειρίζεται κανείς τον Τραμπ», εξηγεί ο Κιμ Ντάροx, πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Θα υπάρξει άφθονη κολακεία. Είναι κουραστικό, αλλά απαραίτητο: σε βάζει στο παιχνίδι. Του λες πόσο καλά τα πάει, πόσο χαίρονται όλοι που ηγείται της δυτικής προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος. Και μετά προχωράς στην ουσία».

Σημάδι πανικού αλλά και ενότητας η άφιξη των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο

Το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ηγέτες άλλαξαν το πρόγραμμά τους για να πετάξουν εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον αποτυπώνει πόσο μεγάλη ανησυχία τους προκάλεσε η σύνοδος Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Ρώσος πρόεδρος, καταζητούμενος από το διεθνές ποινικό δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου μετά την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία, έγινε δεκτός με κόκκινο χαλί και προσωπικό χειροκρότημα από τον Τραμπ, ο οποίος του επέτρεψε να μιλήσει πρώτος μετά τη συνάντηση τους. Η επιμονή που έδειχνε ο Αμερικανός πρόεδρος το περασμένο διάστημα στο ζήτημα της κατάπαυσης πυρός εξαφανίστηκε και ο ίδιος υιοθέτησε την πρόταση Πούτιν για απευθείας ειρηνευτική συμφωνία, αφήνοντας την Ουκρανία να αντιμετωπίσει πιέσεις για εδαφικές παραχωρήσεις.

Ένας διπλωματικός παρατηρητής παρομοίασε την προοπτική της σημερινής αναμέτρησης στον Λευκό Οίκο με μια ποδοσφαιρική ομάδα που μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο με σκορ 0-3, αλλά με μια σειρά από «super subs» στον αγωνιστικό χώρο.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες υπέρ του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων υποστηρικτών του. Ο μεγαλύτερος φόβος ήταν ότι ο Τραμπ θα κατέληγε σε μια συμφωνία με τον Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία θα παρουσιαζόταν στο Κίεβο ως τετελεσμένο γεγονός. Αυτό δεν συνέβη. Επιπλέον, διαθέτουν πιθανούς συμμάχους εντός της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είναι ένας παραδοσιακός Ρεπουμπλικανός με έντονα επιφυλακτική στάση απέναντι στη Ρωσία. Την Κυριακή, δήλωσε στο NBC ότι το σενάριο κατάπαυσης του πυρός «παραμένει στο τραπέζι» και επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να συμβάλουν σε δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο μόνος τρόπος, ίσως με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η αποστολή θα ήταν η συμμετοχή ενός Νορβηγού. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φέρεται να τηλεφώνησε απροειδοποίητα στον ΥΠΕΞ της Νορβηγίας (και πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ) Γενς Στόλτενμπεργκ, αιφνιδιάζοντάς τον στο κινητό του, ενώ εκείνος βρισκόταν στον δρόμο. Λέγεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Στόλτενμπεργκ σχετικά με την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, ένα βραβείο που αποφασίζεται από επιτροπή που ορίζει το νορβηγικό κοινοβούλιο.

Ένα από τα χαρτιά που θα έχουν στα χέρια τους οι επισκέπτες του Τραμπ τη Δευτέρα είναι η υπενθύμιση ότι η στενή προσέγγιση με τον Πούτιν δύσκολα θα του εξασφαλίσει το Νόμπελ που επιθυμεί. Όπως εξηγεί και ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, Κιμ Ντάροχ, «η ιστορία θα είναι γενναιόδωρη μαζί του, αλλά μόνο αν εξασφαλίσει μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, όχι αν πιέσει για παράδοσή της».