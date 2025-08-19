Παπάγου: Η στιγμή που λεωφορείο «καρφώθηκε» σε μπαλκόνι κατοικίας

Τη στιγμή που λεωφορείο το οποίο εκτελούσε τη γραμμή 409 προσέκρουσε σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου κατάγραψε κάμερα ασφαλείας.



Το ατύχημα σημειώθηκε στο τέρμα της στην πλατεία Κονίτσης «γκρεμίζοντας» μπαλκόνι.

Απο τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

Το όχημα, που βρισκόταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης, κύλησε ανεξέλεγκτα σε κατηφόρα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε πολυκατοικία. Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο ισόγειο και σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ενώ καταστράφηκε και σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

«Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός, ανέφερε μάρτυρας.