Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα 75χρονο στην εθνική οδό Πύργου - Κυπαρισσίας

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη σήμερα (20/08/2025), στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, κοντά στο Καλό Νερό, με θύμα έναν 75χρονο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 75χρονος με κατεύθυνση προς Ζαχάρω ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε κολόνα φωτισμού.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο, αφού ισοπέδωσε την κολόνα, βρέθηκε να είναι ανεβασμένο πάνω σε αυτήν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ilialive.gr, ο 75χρονος εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού και βρέθηκε εγκλωβισμένος στο δεξί πίσω παράθυρο.

Τους πυροσβέστες από την Κυπαρισσία χρειάστηκε να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.