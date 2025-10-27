Θανάσης Παπαδόπουλος: Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό

Στη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 με θέμα «Περί ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Καλαβρύτων, για την τακτική συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του Ιστορικού Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, της γραμμής Καλάβρυτα-Διακοπτό», ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Πρόσφατα, με αφορμή το περιστατικό της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, σε μια ακόμα επικοινωνία μας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνεργάτης του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών μάς ενημέρωσε ότι πρόθεση του Υπουργείου -προκειμένου στο μεταξύ να συντηρηθούν οι συρμοί και ν’ απαλειφθεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών- είναι η δραστική περιστολή των δρομολογίων.

Μάλιστα, υπήρξε ενημέρωση και για δυο σενάρια αναφορικά με τα δρομολόγια. Είτε ένα δρομολόγιο την ημέρα, είτε από δυο δρομολόγια τις μέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και πάντως όχι μετά τη δύση του ηλίου καθώς αυτό έχει ζητηθεί απ’ την ΕΜΑΚ ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην χρειαστεί να γίνει επιχείρηση τις βραδινές ώρες.

Επί 129 χρόνια ο Οδοντωτός -στις 10 Μαρτίου 2026 συμπληρώνει 130 χρόνια λειτουργίας- είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Δήμου Καλαβρύτων, χωρίς ποτέ να διακοπούν τα δρομολόγια του.

Ακόμα και σε εμπόλεμες περιόδους ή σε περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων που πέρασε η πατρίδα μας από το 1896 και μετά, ο Οδοντωτός παρέμενε εν λειτουργία και βασικό μέσο σύνδεσης της περιοχής μας με το Διακοπτό.

Σήμερα διακινεί περισσότερους από 200.000 επιβάτες το χρόνο, είτε επισκέπτες που με την παρουσία τους λειτουργούν ενισχυτικά για την τοπική οικονομία και παραγωγή, είτε μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούν το τρένο για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Άρα, είναι μια βιώσιμη σιδηροδρομική γραμμή, χωρίς ζημιές και με εξασφαλισμένη και σταθερή επιβατική κίνηση κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό είναι ακατανόητο, απαράδεκτο αλλά και παράλογο τόσο η γραμμή όσο και οι συρμοί να έχουν αφεθεί στη τύχη τους και να μη συντηρούνται, με αποτέλεσμα συχνές διακοπές στα δρομολόγια και περιστατικά όπως τα δυο πιο πρόσφατα (Αύγουστος, Οκτώβριος, για ν’ αναφερθώ μόνο σ’ αυτά) όπου επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε δύσκολα σημεία και για τον απεγκλωβισμό χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ.

Ο Δήμος Καλαβρύτων, ειδικά απ’ το καλοκαίρι του 2023 και μετά, θέτει διαρκώς ζήτημα συντήρησης της γραμμής και των συρμών αλλά και δρομολόγησης έργων για την θωράκιση της διαδρομής και την δραστική ενίσχυση της ασφάλειας.

Για τον Δήμο Καλαβρύτων ο Οδοντωτός είναι η ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας.

Είναι βασικό συγκοινωνιακό μέσο.

Είναι κομμάτι της Ιστορίας μας.

Θα επιμείνουμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο ώστε:

Πρώτον, να μην περισταλούν τα δρομολόγια, κάτι που αν συμβεί θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων επιχειρηματικών μονάδων στην περιοχή.

Δεύτερον, να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής καθώς και όλα τα αναγκαία έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης σ’ όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων.

Τρίτον, να δρομολογηθεί κάθε αναγκαία παρέμβαση για την κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και την πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού και κυρίως του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό.

Τέταρτον, άμεσα να υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΣΕ, Hellenic Train) ώστε να καταρτιστεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των ενεργειών.

Πέμπτον, υποδομές που ανήκουν στον ΟΣΕ (π.χ. οι Σταθμοί στα Καλάβρυτα και στην Ζαχλωρού και οι περιβάλλοντες χώροι τους) που σήμερα παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, ν’ ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν.

Έκτον, ν’ αναληφθεί μ’ ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και της Hellenic Train, συντονισμένη πρωτοβουλία με σκοπό την αποκατάσταση του κύρους του Οδοντωτού και καμπάνια προβολής της διαδρομής που θεωρείται ίσως η ομορφότερη σ’ όλη την Ευρώπη.

‘Έβδομον, να διευκρινιστεί επισήμως και εγγράφως ποιοι και για ποιους ακριβώς λόγους αποφασίζουν την περιστολή των δρομολογίων.

Αυτές είναι οι πρώτες και βασικές επιδιώξεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε σήμερα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους βουλευτές του νομού Αχαΐας και τον Δήμο Αιγιαλείας να συνταχθούν με τα αιτήματα του Δήμου Καλαβρύτων και όλων των φορέων της περιοχής, όπως και όλων των δημοτών μας, και να διεκδικήσουν μαζί μας την θωράκιση του Οδοντωτού και την αναβάθμιση του.

Οι σημερινές αποφάσεις της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων θα κοινοποιηθούν στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στις διοικήσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train και φυσικά στους εννέα βουλευτές του νομού Αχαΐας και στον Δήμο Αιγιαλείας.

Συνοψίζοντας:

Πρώτον, καμία έκπτωση στην ασφάλεια της γραμμής, έργα και συντηρήσεις στην υποδομή και κανονικές συντηρήσεις στους συρμούς.

Δεύτερον, καμία σκέψη για περιστολή δρομολογίων.

Τρίτον, αύξηση των δρομολογίων ώστε να ικανοποιείται η μεγάλη ζήτηση του επιβατικού κοινού -επισκεπτών και μονίμων κατοίκων- όλες τις ημέρες της εβδομάδας και παράλληλα μεγάλης έκτασης καμπάνια προβολής του Οδοντωτού ώστε ν’ αποκατασταθεί η φήμη της γραμμής.

Αυτό είναι το τρίπτυχο των επιδιώξεων και διεκδικήσεων μας.

Θα κλείσω με κάτι που ήδη έχω αναφέρει απ’ το καλοκαίρι στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών:

Δεν έχουμε το περιθώριο να στερηθούμε -για οποιονδήποτε λόγο- τον Οδοντωτό. Δεν μιλάμε για έναν σιδηροδρομικό άξονα 22 χιλιομέτρων. Μιλάμε για έναν βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας της περιοχής μας.

Και γι’ αυτό απαιτούμε γρήγορες αποφάσεις και κυρίως γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις».