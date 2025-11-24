Ηράκλειο: Αναπάντητα ερωτήματα για τον ξαφνικό θάνατο της 2χρονης Εφραιμίας

Ανείπωτος ο πόνος στην τοπική κοινωνία της Τυλίσου Ηρακλείου από τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδιού μόλις 2 χρόνων. Η μικρή Εφραιμία ξεψύχησε στα χέρια της μητέρας της μετά από αδιαθεσία που ένιωσε.

Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής (23.11.2025), στο μικρό χωριό του Ηρακλείου και ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο μαζί με την μητέρα του. Χωρίς τίποτα να προμηνύει πως κάτι δεν πήγαινε καλά, ξαφνικά ξεκίνησε να μην νιώθει καλά.

Η μητέρα της τράβηξε αμέσως χειρόφρενο, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και προσπάθησε να βοηθήσει την 2χρονη. Παρά τον αγώνα που έδωσε, το παιδί της άφησε την τελευταία του πνοή στην αγκαλιά της.

Η μικρή Εφραιμία μεταφέρθηκε εν τέλει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Ο πόνος είναι ανείπωτος τόσο στην οικογένειά της όσο και στους ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια.

Οι άνθρωποί της αναμένεται σήμερα, στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.