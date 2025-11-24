Back to Top
Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Πάτρα: Δικυκλιστής μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα

Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών

Σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο ύψος της οδού Κανελλοπούλου, προκαλώντας αναστάτωση σε οδηγούς και περαστικούς.

Δικυκλιστής εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αψηφώντας κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του δικύκλου πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά του έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους, με αρκετούς οδηγούς να αναγκάζονται να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν σύγκρουση.

 

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρών Αθηνών οδήγηση

Ειδήσεις