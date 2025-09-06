Πύργος: Σοβαρό τροχαίο στην Πύργου - Κυπαρισσίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε λίγο πριν της 11 το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος της διασταύρωσης με τη συνδετήρια οδό για την Πύργου - Ολυμπίας.

Από αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκαν δυο τραυματίες, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Πύργου. Πρόκειται για δυο τουρίστες που επέβαιναν στο ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο, το οποίο έβγαινε από την συνδετήρια οδό Πύργου- Ολυμπίας με την Πύργου - Κυπαρισσίας και συγκρούστηκε με αγροτικό, το οποίο κινούνταν από την Ζαχάρω προς τον Πύργο.