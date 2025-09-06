Κι άλλο τροχαίο σήμερα στην Πάτρα

Κορίνθου και Παπαφλέσσα αυτή τη φορά
Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στην Πάτρα. Το ατύχημσ σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Κορίνθου, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο με εγκλωβισμό στην Πλαζ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.
Αυστραλία: Έλληνας ο άνδρας που κατασπάραξε καρχαρίας στο Dee Why του Σίδνεϋ
Πέθανε στα 103 του ο πιλότος των Β-17 του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – O τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ
Στη διαμαρτυρία των ενστόλων στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας
