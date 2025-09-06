Back to Top
Κι άλλο τροχαίο σήμερα στην Πάτρα

Κι άλλο τροχαίο σήμερα στην Πάτρα

Κορίνθου και Παπαφλέσσα αυτή τη φορά

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στην Πάτρα. Το ατύχημσ σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Κορίνθου, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο με εγκλωβισμό στην Πλαζ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

