Γάζα: Η στιγμή που το Ισραήλ ισοπεδώνει ένα από τα ψηλότερα κτίρια

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν χθες Παρασκευή μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, όπου το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση, την 700ή ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε πολυκατοικία στο κέντρο, που κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ανέφερε πως είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για να περιοριστούν οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

«Ο σύζυγός μου είπε πως είδε κατοίκους» της πολυκατοικίας «να πετούν προσωπικά τους αντικείμενα από ψηλότερους ορόφους» και μετά «να φεύγουν πριν από τον βομβαρδισμό. Προτού συμπληρωθεί μισή ώρα από τη διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης, η πολυκατοικία βομβαρδίστηκε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αρέτζ Άχμεντ, 50 ετών, εκτοπισμένη από το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης στο νοτιοδυτικό, που πλέον ζει σε σκηνή.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην πολυκατοικία που έγινε στόχος η Χαμάς είχε εγκαταστήσει «υποδομές για να προετοιμάζονται και να διαπράττονται επιθέσεις» εναντίον μελών του.

Πρόσθεσε πως θα εξαπολύει «όλες τις επόμενες ημέρες (...) ακριβή και στοχευμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών», ιδίως εναντίον πολυκατοικιών.

Ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, απέρριψε κάνοντας λόγο για «προσχήματα» και «ξεδιάντροπα ψέματα» τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως το κίνημα χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς πολυκατοικίες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάρ από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ πως ασκεί, βάζοντας στο στόχαστρο πολυκατοικίες, «πολιτική εξαναγκαστικού εκτοπισμού των αμάχων».

Οι ανακοινώσεις αυτές είναι «τρομακτικές. Όλος ο κόσμος φοβάται», είπε ο Άχμεντ Αμπού Γουτφά, 45 χρονών, που ζει στον 5ο όροφο πολυκατοικίας σε δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας. «Τα παιδιά μου είναι τρομοκρατημένα».

Ο ισραηλινός στρατός, που διαβεβαιώνει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας και το 40% της ομώνυμης πόλης, έχει αναγγείλει πως θα την καταλάβει, καθώς την παρουσιάζει ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς.

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, αναμένει να εκτοπιστούν κάπου «ένα εκατομμύριο» Παλαιστίνιοι, να κινηθούν προς νότια κατεύθυνση.