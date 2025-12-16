Back to Top
Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων. Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

