Σεισμός 5,2 βαθμών στα ανοιχτά της Ζακύνθου

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ισχυρή», καταγράφτηκε στη 01:41 στον θαλάσσιο χώρο 89 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.