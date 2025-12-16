Back to Top
Σεισμός 5,2 βαθμών στα ανοιχτά της Ζακύνθου

Σεισμός 3,2 βαθμών και στην Αιτωλοακαρνανία

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ισχυρή», καταγράφτηκε στη 01:41 στον θαλάσσιο χώρο 89 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

