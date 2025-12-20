Καμπανάκι για τις γιορτές: Έρχεται έξαρση ιώσεων με μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α

Καμπανάκι για τον κίνδυνο έξαρσης ιώσεων κατά τη διάρκεια των γιορτών κρούει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει πιθανότητα αύξησης των κρουσμάτων, καθώς κυκλοφορεί μια υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα.

Όπως αναφέρει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή της γρίπης Α δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες στους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες ευπαθείς ομάδες.