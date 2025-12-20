Καμπανάκι για τις γιορτές: Έρχεται έξαρση ιώσεων με μεταδοτική υποπαραλλαγή της γρίπης Α

Η έξαρση της γρίπης παρατηρείται κυρίως στην Ευρώπη, σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία
Καμπανάκι για τον κίνδυνο έξαρσης ιώσεων κατά τη διάρκεια των γιορτών κρούει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει πιθανότητα αύξησης των κρουσμάτων, καθώς κυκλοφορεί μια υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα.
Όπως αναφέρει η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή της γρίπης Α δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες στους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες ευπαθείς ομάδες.
Η έξαρση της γρίπης παρατηρείται κυρίως στην Ευρώπη, σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, όπου η υποπαραλλαγή πλήττει τους πιο ευάλωτους.
Ιδιαίτερα οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές.
Η προστασία αυτών των ομάδων είναι ζωτικής σημασίας, με τα μέτρα πρόληψης να περιλαμβάνουν τη χρήση μάσκας σε Μέσα Μεταφοράς για τις ευπαθείς ομάδες και τον εμβολιασμό για την πρόληψη της γρίπης.
