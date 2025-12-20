Κώστας Τσιάρας: «Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών- Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα»

Οι αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι και προειδοποιούν για κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι τα περισσότερα αιτήματά τους έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας , αναφέρθηκε ξανά στα αιτήματα των αγροτών σε νέες δηλώσεις του.

«Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών» σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας τονίζοντας πως οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα αλλά μέσα από τον διάλογο. «Από τα 27, τα 20 αιτήματα είτε ήδη έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται προς επίλυση» σημείωσε.

«Βρισκόμαστε λίγο πριν τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων σε μέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα» σημείωσε.

«Τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά» συμπλήρωσε.

«Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα. Οι δυσκολίες δεν υποτιμώνται» τόνισε.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι και οι αγρότες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ όσοι βρίσκονται στα μπλόκα διαβεβαιώνουν πως δεν επιθυμούν να δυσκολέψουν όσους θα ταξιδέψουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων, αφήνοντας ανοιχτά τα διόδια.