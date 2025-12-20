Βροχή και ολισθηρότητα προκάλεσαν προβλήματα, με τις νταλίκες, από και προς τη ΒΙΠΕ

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην άνοδο αλλά και στην καθοδό προς και από τη ΒΙΠΕ Πατρών, όπου νταλίκες έχουν σχεδόν ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, με αποτέλεσμα τα βαρέα οχήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Για το προβλημα της ολισθηρότητας και την επικυνδινότητα του δρόμου, είχε μιλήσει πρόσφατα στο thebest.gr o πρόεδρος της ΠΑΣΕΒΙΠΕ, Πέτρος Μαντάς, σημειώνοντας οτι οι βροχοπτώσεις προκαλούν συχνές εκτροπές φορτηγών, ένα θέμα που οφείλεται "τις χρόνιες ελλείψεις στις παρεμβάσεις του δρόμου".

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα ή ατυχήματα.