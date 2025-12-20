Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βροχή και ολισθηρότητα προκάλεσαν προβλήματα, με τις νταλίκες, από και προς τη ΒΙΠΕ

Βροχή και ολισθηρότητα προκάλεσαν προβλή...

Επικίνδυνη η διέλευση των βαρέων οχημάτων

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην άνοδο αλλά και στην καθοδό προς και από τη ΒΙΠΕ Πατρών, όπου νταλίκες έχουν σχεδόν ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έντονη βροχόπτωση έχει καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό, με αποτέλεσμα τα βαρέα οχήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Για το προβλημα της ολισθηρότητας και την επικυνδινότητα του δρόμου, είχε μιλήσει πρόσφατα στο thebest.gr o πρόεδρος της ΠΑΣΕΒΙΠΕ, Πέτρος Μαντάς, σημειώνοντας οτι οι βροχοπτώσεις προκαλούν συχνές εκτροπές φορτηγών, ένα θέμα που οφείλεται "τις χρόνιες ελλείψεις στις παρεμβάσεις του δρόμου".

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα ή ατυχήματα. 

Ειδήσεις Τώρα

Πέθανε η αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού

Οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου και του Πύργου

Ζαβλάνι: 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΒΙΠΕ Φορτηγά

Ειδήσεις