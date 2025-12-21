Πάτρα: Λιγότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς του «Αγίου Ανδρέα»

Διπλή θετική εξέλιξη για τους ασθενείς και το προσωπικό του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» καταγράφεται τη Δευτέρα, καθώς αφενός υπογράφεται η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, και αφετέρου επαναλειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος, που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τη φωτιά.

Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.» και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου, του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου και του Διοικητή του νοσοκομείου Ιωάννη Μπάκαβου.

Για τους ασθενείς, ωστόσο, το πιο άμεσο και ουσιαστικό όφελος αφορά την καθημερινή εξυπηρέτηση, καθώς από το πρωί της ίδιας ημέρας τίθεται ξανά σε πλήρη λειτουργία ο μαγνητικός τομογράφος. Η επαναλειτουργία του αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις λίστες αναμονής και να περιορίσει την ανάγκη μετακίνησης ασθενών σε άλλα νοσοκομεία ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.