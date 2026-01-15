Ερέτρια: Ξυλοδαρμός μαθητή από συνομήλικούς του- Βίντεο ντοκουμέντο

Νέο περιστατικό με άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου από ομάδα συνομηλίκων του σοκάρει πάλι την κοινή γνώμη. Αυτή τη φορά θύμα είναι ένας 16χρονος που δέχθηκε επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του στην Ερέτρια.

Όλα ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό εντός του σχολείου. Όμως η διαφωνία των νεαρών δε σταμάτησε εκεί.

Μετά το σχόλασμα, σε χώρο έξω από το σχολείο, η ομάδα των εννέα νεαρών επιτέθηκε με απίστευτη βιαιότητα στον 16χρονο, χτυπώντας τον σε πρόσωπο και σώμα.

Μάλιστα, όπως είπε κοπέλα στην εκπομπή, δύο από τα άτομα έφεραν πάνω τους σιδερογροθιές.

Αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν η επίθεση που δέχθηκε η κοπέλα του θύματος.

Πριν μερικές ημέρες, ένας από τους δράστες επιτέθηκε λεκτικά και έφτυσε τη σύντροφο του 16χρονου.

Εκείνος, απάντησε με σχετικές αναρτήσεις για το συμβάν, κάτι που φαίνεται να εξόργισε τους υπόλοιπους.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος, με τραύματα σε κεφάλι και σώμα.