Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερα γραμμάρια κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα σε αγροτική περιοχή του Βαρθολομιού, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 535 γραμμάρια κάνναβης, τις οποίες ο συλληφθείς φέρεται να είχε επιμελώς αποκρύψει.