Meteo: Πάνω από 140mm βροχής έπεσαν στην Αττική την Τετάρτη - «Πνίγηκαν» Παπάγου, Βύρωνας, Χαλάνδρι και Ηλιούπολη

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146,4mm

Η κακοκαιρία χτυπά την Αττική από το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 με το Meteo να καταγράφει πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Meteo πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, από την κακοκαιρία που χτυπά τις τελευταίες ημέρες τη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146,4mm. Ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130,4mm, Βύρωνας Αττικής με 126,4mm, το Χαλάνδρι με 125,8mm, η Ηλιούπολη με 124,4mm και το Νομισματοκοπείο με 123mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον χάρτη.