Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Ο ρόλος του ρέματος της Ευρυάλης στις φονικές πλημμύρες

Μία από τις βασικές αιτίες της σφοδρής κακοκαιρίας και των εκτεταμένων πλημμυρών που σημειώθηκαν την Τετάρτη (21/1/26) στην Άνω Γλυφάδα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας γυναίκας, εντοπίζεται στις πλαγιές του Υμηττού και στο ρέμα της Ευρυάλης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τις πλημμύρες στην Άνω Γλυφάδα: «Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικό».

Σημείωσε πως: «Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη».