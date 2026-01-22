Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Ο ρόλος του ρέματος της Ευρυάλης στις φονικές πλημμύρες

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
Μία από τις βασικές αιτίες της σφοδρής κακοκαιρίας και των εκτεταμένων πλημμυρών που σημειώθηκαν την Τετάρτη (21/1/26) στην Άνω Γλυφάδα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας γυναίκας, εντοπίζεται στις πλαγιές του Υμηττού και στο ρέμα της Ευρυάλης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τις πλημμύρες στην Άνω Γλυφάδα: «Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικό».
Σημείωσε πως: «Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη».
«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις. Η φυσική του κοίτη κατατμήθηκε, μετατοπίστηκε και σε μεγάλο βαθμό υπογειοποιήθηκε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οδικά έργα, επεκτάσεις οικισμών και υποδομές του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα του διατηρεί ανοιχτή κοίτη, κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Περγάμου» τόνισε.
«Η ψηφιοποίηση των ιστορικών χαρτών και η σύγκρισή τους με αεροφωτογραφίες αναδεικνύουν καθαρά τη ρήξη ανάμεσα στη φυσική – ιστορική διαδρομή του ρέματος και τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, τεκμηριώνοντας το μέγεθος και τις συνέπειες των επεμβάσεων στον υδρολογικό και πολεοδομικό ιστό της περιοχής» κατέληξε.
