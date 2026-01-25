Πάτρα: Άμορφη μάζα το ΙΧ όπου σκοτώθηκαν ο 19χρονος και η 17χρονη - Νέες φωτογραφίες

Σοκ και θλίψη προκαλούν οι νέες φωτογραφίες που έρχονται στο φως από το φονικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, όπου δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

Η ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος Νίκος Βαβαρούτας, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν νεκροί ο 19χρονος οδηγός και η 17χρονη συνοδηγός Αγγελική Δρίβα, με τον απεγκλωβισμό τους να απαιτεί τη συνδρομή δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τα δύο παιδιά, που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν στη μοιραία εκτροπή.

Οι εικόνες από το κατεστραμμένο όχημα αποτυπώνουν με ωμό τρόπο τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και το μέγεθος της τραγωδίας, ενώ η πόλη της Πάτρας παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό δύο ακόμη νέων ανθρώπων στην άσφαλτο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.