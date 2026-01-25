Πάτρα: Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο - Δύο τροχαία, τρεις ζωές που κόπηκαν απότομα

Η άσφαλτος βάφτηκε ξανά με αίμα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με τρεις νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες, σε δύο φρικτά τροχαία δυστυχήματα που συγκλονίζουν την τοπική κοινωνία.

Το πρωί του Σαββάτου, στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου γράφτηκε το πρώτο τραγικό κεφάλαιο. Ο 25χρονος Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος από τη Ναύπακτο, εργαζόμενος στον χώρο της εστίασης, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του με νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ του Σαββάτου, ένα ακόμη σοκαριστικό δυστύχημα είχε σημειωθεί στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραλίας Πατρών. Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη έξω από σχολικό συγκρότημα, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί δύο νέοι άνθρωποι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που δεν πρόλαβαν καν να ξεκινήσουν τη ζωή τους.

Τρία νέα παιδιά. Τρεις ζωές που κόπηκαν απότομα. Ο πόνος βαρύς, τα ερωτήματα αμείλικτα και η κοινωνία σε σοκ, καθώς τα τροχαία δυστυχήματα συνεχίζουν να θερίζουν νέους ανθρώπους, αφήνοντας πίσω οικογένειες βυθισμένες στο πένθος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και των δύο δυστυχημάτων. Όμως για ακόμη μία φορά, ο απολογισμός είναι αμείλικτος: τρεις νεκροί στην άσφαλτο και ένας ακόμη βαρύς φόρος αίματος που προστίθεται στη μαύρη λίστα των τροχαίων.