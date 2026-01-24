Θανατηφόρο τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου - Θρήνος για τον 25χρονο Σπύρο από τη Ναύπακτο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, με θύμα έναν 25χρονο οδηγό δικύκλου.

Πρόκειται για τον Σπύρο Παπακωνσταντινόπουλο, κάτοικο Ναυπάκτου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση με νταλίκα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος εργαζόταν στον χώρο της εστίασης, ενώ διατηρούσε στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Πάτρα, όπου συγκαταλέγεται και γνωστός συνδικαλιστής του κλάδου των ταξί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.