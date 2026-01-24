Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 και την Δευτέρα 26-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΥΘΥΜ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ }
~•ΕΤΩΝ 59•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1/26 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΓΑΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610.430.141. ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔ.
ΛΙΝΑΡΔΟ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-1-2026 &
ΩΡΑ 15.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΕΪΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΩΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ – ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.: 26930 24793 – ΚΙΝ.: 6978 074598
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
e-mail: [email protected]
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ
ΕΤΩΝ 64
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΛΕΚΚΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΛΕΚΚΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]ΚΗΔΕΙΑ
-------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ
«Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ»
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΡΙΣΤ. ΧΑΝΤΖΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 11 π. μ από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΡΤΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 78)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/01/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συζ. ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 26/1/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπάλα.
(πλησίον Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Μπάλα)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΛΟΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΝΕΤΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------------
