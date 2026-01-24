Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 και την Δευτέρα 26-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΥΘΥΜ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ }

~•ΕΤΩΝ 59•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1/26 & ΩΡΑ 1 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΓΑΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610.430.141. ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔ.
ΛΙΝΑΡΔΟ
ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-1-2026 &
ΩΡΑ 15.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΕΪΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΩΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΤΑΘΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ – ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 – ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.: 26930 24793 – ΚΙΝ.: 6978 074598
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
e-mail: [email protected]

------------
 
 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ
ΕΤΩΝ 64

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ ΛΕΚΚΑ,

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΛΕΚΚΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]ΚΗΔΕΙΑ
-------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑ

ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ

«Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ»

(ΕΤΩΝ 91)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------
ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΤΕΦΑΝΟ  ΑΡΙΣΤ. ΧΑΝΤΖΗ
 
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Δευτέρα  26-1-2026  & ώρα  1 μ. μ.  από  τον Ιερό  Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.                                                      

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΓΙΟΥΡΤΗ
ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 11 π. μ από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΡΤΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 67

Κηδεύουμε την Δευτέρα 26 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΟΚΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ( χήρα ) ΔΙΟΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 78)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/01/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037
--------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ συζ. ΠΑΝ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84

Θανούσα , κηδεύουμε την Δευτέρα 26/1/2026 και ώρα 12:00 μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπάλα.
(πλησίον Ιεράς Μονής Αγ. Νικολάου Μπάλα)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΔΕΣΠΟΙΝΑ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΛΟΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ: ΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΝΕΤΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, 
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

-----------------

