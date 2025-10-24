Δυτική Ελλάδα: Οι βροχές έφεραν κουνούπια- Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη Δυτική Ελλάδα έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και συσσώρευση υδάτων, δημιουργώντας πρόσκαιρα ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή κουνουπιών σε αρκετές περιοχές.

Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί εντοπίζονται στο Μετόχι και τον Άραξο στην Αχαΐα, στην Κρέστενα, το Καλλίκωμο, το Σαμικό, τη Μυρσίνη και τη Μανωλάδα στην Ηλεία, καθώς και στο Ευηνοχώρι, το Αιτωλικό και τη Βόνιτσα στην Αιτωλοακαρνανία.

Ενδεικτικά, μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες στον Πύργο καταγράφηκαν 250 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής βροχόπτωσης του 2024. Το γεγονός αυτό εξηγεί τη σημαντική αύξηση των πληθυσμών κουνουπιών που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει σε εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης, με εναέριους ψεκασμούς και εφαρμογές ακμαιοκτονίας και προνυμφοκτονίας. Συνολικά 16 ψεκαστικά οχήματα και 6 drones επιχειρούν καθημερινά στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί εστίες αναπαραγωγής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, διαβεβαιώνει, μιλώντας στο thebest.gr ότι η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη και προσωρινή, σημειώνοντας πως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των πληθυσμών κουνουπιών και παρεμβαίνουμε με σύγχρονες μεθόδους, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας. Η όχληση που παρατηρείται είναι παροδική και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται αισθητή μείωση και σταδιακά θα υπάρξει εξομάλυνση της κατάστασης».

Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι η αύξηση αφορά κυρίως κοινά είδη κουνουπιών που δεν σχετίζονται με τη μετάδοση νοσημάτων όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου ή η ελονοσία. Επομένως, δεν τίθεται θέμα απειλής για τη δημόσια υγεία.