Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος μετά από ατύχημα με καυτό λάδι

Οι γιατροί μάλιστα εξετάζουν μήπως γίνει νέα διακομιδή σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων

Σε κρίσιμη κατάσταση, δισωληνωμένο στη ΜΕΘ, συνεχίζει νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας για 2η ημέρα το 18 μηνών βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι, μέσα στο σπίτι του.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί του Σαββάτου (25/10) στο σπίτι της οικογένειας σε πόλη της Θεσσαλίας. Οι γονείς του αναφέρουν πως το βρέφος ήρθε σε επαφή με το καυτό λάδι λόγω ατυχήματος με αποτέλεσμα στο κορμάκι του να προκληθούν πολλά και εκτεταμένα εγκαύματα. 

