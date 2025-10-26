Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη- Συγκλονίζει η μαρτυρία του 4χρονου που μπήκε μπροστά στον πατέρα για να την προστατέψει

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 40χρονης μητέρας από το Κορωπί, η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της. Η γυναίκα, αν και αποσωληνώθηκε, εξακολουθεί να δίνει μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ερυθρού Σταυρού.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ και λόγω των ευρημάτων στο 4χρονο παιδί του ζευγαριού. Το παιδί νοσηλεύεται μαζί με το 8 μηνών αδερφάκι του στο Παίδων, ενώ παρακολουθείται συνεχώς από παιδοψυχολόγο.

Η κατάθεση - σοκ του 4χρονου