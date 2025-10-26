Back to Top
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη- Συγκλονίζει η μαρτυρία του 4χρονου που μπήκε μπροστά στον πατέρα για να την προστατέψει

Εξακολουθεί να δίνει μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 40χρονης μητέρας από το Κορωπί, η οποία έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της. Η γυναίκα, αν και αποσωληνώθηκε, εξακολουθεί να δίνει μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ερυθρού Σταυρού.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ και λόγω των ευρημάτων στο 4χρονο παιδί του ζευγαριού. Το παιδί νοσηλεύεται μαζί με το 8 μηνών αδερφάκι του στο Παίδων, ενώ παρακολουθείται συνεχώς από παιδοψυχολόγο.

Η κατάθεση - σοκ του 4χρονου

 

Οι εκδορές στο 4χρονο αγοράκι προκάλεσαν την εικασία των αστυνομικών ότι είτε κάποιος το χτύπησε είτε το ίδιο μπήκε ανάμεσα για να προστατέψει τη μητέρα του, σύμφωνα με το OPEN.

Η εικασία επιβεβαιώθηκε από τη συγκλονιστική κατάθεση του παιδιού, το οποίο μίλησε επί τρεις ώρες στους ειδικούς, δηλώνοντας πως «ο μπαμπάς το χτύπησε» όταν προσπάθησε να προστατεύσει τη μητέρα του.

Ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό, αρνείται κάθε κατηγορία. Αναμένεται να οδηγηθεί σε απολογία την Τετάρτη.

