Σοβαρό περιστατικό σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας- Σύλληψη για ληστεία και κλοπή

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα ένας άνδρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία και κλοπή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος μετέβη δυο φορές σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας, αφαιρώντας συνολικά οκτώ φιάλες οινοπνευματώδους ποτού από τις προθήκες του καταστήματος. Όταν έγινε αντιληπτός από υπαλλήλους, άσκησε σωματική βία και απείλησε τους εργαζόμενους για να κρατήσει τα κλεμμένα προϊόντα στην κατοχή του.

Άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κατά την προανάκριση ομολόγησε ότι στις 18/10/2025 είχε αφαιρέσει τέσσερις φιάλες ποτών, συνολικής αξίας περίπου 81 ευρώ. Επιπλέον, χθες επιχείρησε να αφαιρέσει χρήματα από την ταμειακή μηχανή, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης για τυχόν επιπλέον εμπλοκές του στην περιοχή.