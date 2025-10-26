Τραγωδία: Νεκρός 21χρονος Πατρινός, σε θανατηφόρο τροχαίο στη Φωκίδα -Ένας σοβαρά τραυματίας- ΦΩΤΟ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26/10 στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας.

Δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού, συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα αγροτικό. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής, 21 ετών ενώ ο άλλος τραυματισμένος, 37 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, ενώ έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο και συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά οχήματα με 4 άνδρες, καθώς και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ευπαλίου, όπως γράφει το sinidisi.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του αγροτικού είναι 49 ετών κάτοικος Ερατεινής.

Για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου.

Πρώτη Ενημέρωση: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο Φωκίδας, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν με Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση υπήρξαν δύο σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής. Δυστυχώς, ο ένας από τους τραυματίες κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, οι δύο μηχανές ήταν από την Πάτρα, ενώ η προανάκριση και η διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος έχει αναληφθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση.