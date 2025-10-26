Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι δύο αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης των πρυτανικών εκλογών

Tις δυο αποφάσεις του Γ' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες απέρριψε τις δύο αιτήσεις ακύρωσης των εκλογών κατά της εκλογής του καθηγητή Γεωργίου Σαλάχα, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος των δικαστικών προσφυγών κατά του εκλογικού αποτελέσματος ανάδειξης της διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσιεύει το esos.gr.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δύο αποφάσεων "εφόσον ο τρόπος καταμέτρησης των ψήφων κατά το στάδιο της εκ περιτροπής εκλογής (round-robin) κρίθηκε, κατά τα προεκτεθέντα, ότι είναι ορθός και σύμφωνος με το νόμο, η εκλογή του παρεμβαίνοντος αντί του αιτούντος ως εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του καθ’ ού Α.Ε.Ι. δεν πάσχει από την άποψη αυτή και συνεπώς, ο πρώτος λόγος ακυρώσεως περί των τυπικών πλημμελειών της διαδικασίας καταμέτρησης, ανεξαρτήτως της βασιμότητάς του - κατά τα εκτεθέντα στην σκέψη 13 - προβάλλεται αλυσιτελώς. Τούτο δε, διότι, τυχόν αποδοχή της κρινομένης αιτήσεως λόγω των προβαλλόμενων (τυπικών) πλημμελειών κατά τη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. θα είχε ως συνέπεια την επανάληψη της διαδικασίας (μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από το σύστημα ΖΕΥΣ με παρουσία των αντιπροσώπων των υποψηφίων) και την έκδοση πρακτικών εκλογής και καταμέτρησης ομοίου περιεχομένου".

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 1593/2025 του ΣτΕ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 1594/2025 του ΣτΕ

"Η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας (1594/11-9-2025) με την οποία οι προσφυγές απορρίφθηκαν, επιβεβαιώνει με σαφήνεια το κύρος και τη θεσμική εγκυρότητα της διαδικασίας", δήλωσε στο esos ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, και σημείωσε: "Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς τους θεσμούς της Πολιτείας, ενημερώνω την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ότι ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία στο Συμβούλιο Επικρατείας που αφορούσε προσφυγές σχετικά με την εκλογή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η εξέλιξη αυτή υπερβαίνει τη νομική της διάσταση και αποτελεί ταυτόχρονα ισχυρή ηθική ενίσχυση της κοινής μας προσπάθειας για ένα Πανεπιστήμιο Πατρών ανοιχτό στις ιδέες, δυναμικό στην έρευνα, δημιουργικό στη διδασκαλία και παρόν στις ανάγκες της κοινωνίας.

Το Συμβούλιο Διοίκησης και η Πρυτανική Αρχή συνεχίζουν με αφοσίωση και συνέπεια το έργο που μας εμπιστευθήκατε, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την πρόοδο του Ιδρύματος και το κοινό μας όραμα για ένα Πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωσή τους. Καλούμε όλες και όλους σε συμπόρευση με Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, Συναινέσεις και Συγκλίσεις για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Διαφάνεια, η Λογοδοσία και η Αποτελεσματικότητα θα συνεχίσουν να είναι στόχοι μας.

Προχωρούμε με ενότητα και όραμα, χτίζοντας το μέλλον που αξίζει στο ίδρυμά μας".