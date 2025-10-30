Back to Top
Ηγουμενίτσα: Άγρια συμπλοκή μαθητών σε προαύλιο Λυκείου- Συνελήφθη και καθηγήτρια

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας μαθητής

Συνελήφθη από το ΑΤ Ηγουμενίτσας, η εκπαιδευτικός του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας, που είχε καθήκοντα επιτήρησης στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, έπειτα από το σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Συνελήφθησαν τρεις 15χρονοι
Παράλληλα έχουν συλληφθεί τρεις 15χρονοι μαθητές του συστεγαζόμενου Γυμνασίου και κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το θύμα, μαθητής της Α’ Λυκείου, νοσηλεύεται με τραύματα στον αυχένα, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον οκτώ άτομα, με τουλάχιστον τρεις να ασκούν βία και οι υπόλοιποι να παρακολουθούν το επεισόδιο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.

