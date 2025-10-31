Back to Top
Ασπρόπυργος: Πέθανε μαθήτρια σε σχολείο την ώρα της γυμναστικής

Κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της  Παρασκευής (31/10) στον Ασπρόπυργο, όταν μια 10χρονη μαθήτρια δημοτικού έχασε τις αισθήσεις της και κατέληξε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής στο σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, το 10χρονο κορίτσι είχε λυποθυμικό επεισόδιο εντός του προαυλίου σε δημοτικό σχολείου στον Ασπρόπυργο, την ώρα που έκανε γυμναστική. Αμέσως έφτασαν στο σχολείο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε.

Στο αστυνομικό τμήμα ο γυμναστής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και δίνει κατάθεση ο γυμναστής, προκειμένου να διαλευκανθεί το τι συνέβη.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια.

