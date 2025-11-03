Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Νοεμβρίου

Σήμερα 3 Νοεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς

Ο Άγιος Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος. Και οι τρεις μαρτύρησαν για το Χριστό, όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Σαπώρ ο Β’. Ο Ακεψιμάς άφησε την τελευταία του πνοή, αφού χτυπήθηκε σκληρά με ακανθωτά ραβδιά από ροδιά.

Ο Ιωσήφ – αφού διέσχισαν τις σάρκες του – υπέστη μαρτυρικό θάνατο δια λιθοβολισμού.

Ο Αειθαλάς μαστιγώθηκε σκληρά και έπειτα τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω, μέχρι πού παρέδωσε και αυτός τη μακάρια ψυχή του.