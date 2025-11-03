Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Νοεμβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Σήμερα 3 Νοεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.
Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς
Ο Άγιος Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος, ο Ιωσήφ πρεσβύτερος και ο Αειθαλάς διάκονος. Και οι τρεις μαρτύρησαν για το Χριστό, όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Σαπώρ ο Β’. Ο Ακεψιμάς άφησε την τελευταία του πνοή, αφού χτυπήθηκε σκληρά με ακανθωτά ραβδιά από ροδιά.
Ο Ιωσήφ – αφού διέσχισαν τις σάρκες του – υπέστη μαρτυρικό θάνατο δια λιθοβολισμού.
Ο Αειθαλάς μαστιγώθηκε σκληρά και έπειτα τον κρέμασαν με το κεφάλι προς τα κάτω, μέχρι πού παρέδωσε και αυτός τη μακάρια ψυχή του.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr