Πάτρα: «Λουκέτο» από σήμερα στα ΕΛΤΑ Ανθείας

«Λουκέτο» μπαίνει από σήμερα, Δευτέρα, στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ της οδού Ανθείας στην Πάτρα, όπως και σε 46 ακόμη καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης.

Στην Πάτρα, το κατάστημα του Νοτίου Διαμερίσματος κατεβάζει ρολά, ενώ πέντε υποκαταστήματα της Αχαΐας — σε Βραχνέικα, Χαλανδρίτσα, Κλειτορία, Δάφνη και Κράθιο Ακράτας — «γλυτώνουν» προσωρινά το κλείσιμο, παραμένοντας ανοιχτά για ακόμη τρεις μήνες.

Οι αντιδράσεις κατοίκων, φορέων και τοπικών αρχών είναι έντονες, καθώς τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στις συγκεκριμένες περιοχές εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες κατοίκους, κυρίως των ορεινών κοινοτήτων.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Δάφνη Καλαβρύτων, στην Κλειτορία και στη Χαλανδρίτσα, με τους κατοίκους να ζητούν από την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων.

Για αύριο, Τρίτη, προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, με στόχο να ενισχυθεί η πίεση προς τη διοίκηση και το αρμόδιο υπουργείο.



