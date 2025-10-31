Πατρών - Πύργου: Κλείνουν οι έξοδοι του κόμβου Κυλλήνης

Στο πλαίσιο κατασκευής της συνδετήριας οδού, μήκους περίπου 3χλμ., που συνδέει τον Ανισόπεδο Κόμβο Κυλλήνης του αυτοκινητόδρομου με δημοτική οδό, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας των εξόδων και των δυο κατευθύνσεων κυκλοφορίας του Α/Κ Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,2) από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 έως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους της Βάρδας (Χ.Θ. 256,22) και της Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86) όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα. Οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Κυλλήνης, θα λειτουργούν κανονικά.