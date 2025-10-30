Εποχικοί Πυροσβέστες Κεφαλληνίας Ιθάκης: Ζητούμε μόνιμη και πλήρη εργασία, 12 μήνες τον χρόνο

Ο επιχειρησιακός απολογισμός για την Ελλάδα αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών Κεφαλληνίας Ιθάκης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

• Ο δείκτης επιτυχίας πρώτης προσβολής ανέρχεται σε 96,6%,

• Ο μέσος χρόνος πρώτης προσβολής είναι 14,8 λεπτά,

• 8 στις 10 πυρκαγιές σβήνουν πριν ξεπεραστούν τα 10 στρέμματα

Τα νούμερα αυτά δεν είναι απλώς στατιστικά. Είναι αποτέλεσμα της άμεσης επέμβασης των εποχικών πυροσβεστών, αυτών που βρίσκονται καθημερινά στα περίπολα, στα φυλάκια και στις πρώτες γραμμές της μάχης με τη φωτιά. Είμαστε εμείς που φτάνουμε πρώτοι, που δίνουμε τον αρχικό αγώνα, που προστατεύουμε ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η επιτυχία της πρώτης προσβολής, που φτάνει σχεδόν το 97%, φέρει τη δική μας υπογραφή. Αποδεικνύει ότι είμαστε πλήρως εκπαιδευμένοι, έμπειροι και ικανοί επαγγελματίες, ισάξιοι με κάθε μόνιμο συνάδελφο. Παρ’ όλα αυτά, το κράτος συνεχίζει να μας κρατά «αιχμαλώτους» της εποχικότητας, με μόλις οκτώ μήνες εργασίας τον χρόνο.

Ζητούμε αυτό που δικαιούμαστε: μόνιμη και πλήρη εργασία, 12 μήνες τον χρόνο. Όχι μόνο γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί η προστασία της ζωής, του δάσους και της πατρίδας δεν μπορεί να είναι εποχική. Οι αριθμοί μιλούν ξεκάθαρα. Η επιτυχία της πρώτης προσβολής είναι η δική μας υπογραφή.

Ήρθε η ώρα το κράτος να αναγνωρίσει στην πράξη ό,τι τα στατιστικά ήδη αποδεικνύουν, αναφέρουν τέλος στην ανακοίνωση τους οι Εποχικοί Πυροσβέστες Κεφαλληνίας Ιθάκης.