Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς : «Στη Γερμανία δεν βλέπετε τη γενοκτονία στη Γάζα;» - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ

«Η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει εκτός ΕΕ, όμως ο δρόμος προς αυτή περνάει από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης» τονίζει ο Γερμανός καγκελάριος

Σε αντιπαράθεση για το ζήτημα στη Γάζα ήρθαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια της σημερινής (30.10.2025) συνάντησής τους στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες διαφώνησαν αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. «Δυστυχώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτήν την πολιτική του Φρίντριχ Μερτς. Υπάρχει γενοκτονία και λιμός στη Γάζα. Η Γερμανία, η Τουρκία και οι χώρες της περιοχής θα κάνουν το καθήκον τους για να τερματιστεί αυτή η σφαγή. Κάνουμε το καθήκον μας όσον αφορά τη Χαμάς. Εργαζόμαστε σκληρά σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου για τη στάση της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, ο καγκελάριος Μερτς απάντησε: «Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ημέρα της ίδρυσής του. Έγινε μια χώρα όπου εκατομμύρια Εβραίοι μπορούν να βρουν καταφύγιο. Πολλοί άνθρωποι που έζησαν το Ολοκαύτωμα μετανάστευσαν στο Ισραήλ. Η Γερμανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε ή υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, χωρίς να ασκούμε κριτική. Η κυβέρνησή μου από τις 7 Οκτωβρίου στέκεται στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ, στο πλευρό του εβραϊκού λαού». Συνεχίζοντας ο Μερτς επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου ότι «το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμα της αυτοάμυνας». Όπως είπε, «με μια μόνο απόφαση θα μπορούσε να αποτραπεί η άσκοπη απώλεια ζωών. Η Χαμάς θα μπορούσε να απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της. Τότε ο πόλεμος θα τελείωνε αμέσως. Τα παιδιά της Γάζας, η τύχη των οποίων με στεναχωρεί πραγματικά, ήταν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζω ότι αυτό θα τελειώσει τώρα».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ro" dir="ltr">German Chancellor Merz in Ankara, Türkiye:<br><br>I, along with the German federal government, want to see Türkiye in the European Union. <a href="https://t.co/2bphFAd167">pic.twitter.com/2bphFAd167</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/1983884156527350177?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο σημείο αυτό αντέδρασε ο Τούρκος πρόεδρος λέγοντας ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις απόψεις του καγκελαρίου. «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περισσότεροι από 60.000 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς δεν διαθέτει βόμβες. Η Χαμάς δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Όμως, όλα αυτά τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ, υπάρχουν και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα, για παράδειγμα χθες το βράδυ ξαναχτύπησε με αυτές τις βόμβες ειδικά τη Γάζα. Εσείς στη Γερμανία δεν τα βλέπετε αυτά; Η Γερμανία δεν τα παρακολουθεί;» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ευρωτυρκικά και Eurofighter

Με κανονιοβολισμούς και με έφιππο άγημα υποδέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη στενότερη αμυντική συνεργασία, ενώ διαφώνησαν δημοσίως όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα. Στα ευρωτουρκικά η γερμανική πλευρά δήλωσε ότι θέλει την Τουρκία στην ΕΕ, επισήμανε, όμως, πως «ο δρόμος για την ΕΕ περνάει από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης». Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στην Άγκυρα είναι η πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων του και η οποία έλαβε χώρα μόλις τρεις ημέρες μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Πολλά από τα θέματα στην ατζέντα των δύο ηγετών είχαν στην πραγματικότητα δρομολογηθεί και κλείσει από την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.