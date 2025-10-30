ΣΚΕΑΝΑ: Ικανοποίηση για την ομόφωνη ψήφιση της νέας Κανονιστικής για τους κοινόχρηστους χώρους στην Πάτρα

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Ν. Αχαΐας (ΣΚΕΑΝΑ) χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τη νέα Κανονιστική που ρυθμίζει τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα δύο ετών συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας του ΣΚΕΑΝΑ με τη Δημοτική Αρχή και τους θεσμικούς φορείς, θέτοντας πλέον ένα σαφές και δίκαιο πλαίσιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης στην πόλη.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό δύο ετών συνεχούς διαβούλευσης, τεκμηρίωσης και συνεργασίας του ΣΚΕΑΝΑ με τους θεσμικούς φορείς και την Δημοτική Αρχή. Μια προσπάθεια που είχε ως στόχο να λυθούν διαχρονικά προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, να μπει τέλος στην αβεβαιότητα και να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ξεκάθαρο, δίκαιο και εφαρμόσιμο.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος, δήλωσε:

«Η ομόφωνη ψήφιση δείχνει ότι όταν υπάρχει σοβαρός διάλογος, επιχειρηματολογία και σεβασμός μεταξύ όλων των πλευρών, μπορούμε να πετυχαίνουμε λύσεις προς όφελος της πόλης και των επαγγελματιών.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν, τη Δημοτική Αρχή , τους υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων για την ομόφωνη ψήφιση.

Νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά στον Αντιδήμαρχο οικονομικών κ.Διονύση Πλέσσα ,ως τον άνθρωπο που καθόλη την διάρκεια της διαβούλευσης εργάστηκε ώστε να υλοποιηθεί η νέα κανονιστική με δίκαιους κανόνες για όλους ,με προστασία του κοινόχρηστου χώρου και την εικόνα της πόλης .

Συνεχίζουμε με την ίδια ευθύνη, για να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής θα γίνει με τρόπο που στηρίζει τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την ποιότητα του δημόσιου χώρου.»

Ο ΣΚΕΑΝΑ θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη του για να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Γιατί η εστίαση αποτελεί ζωντανό κύτταρο της πόλης και λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει σαφήνεια, κανόνες και συνεργασία".