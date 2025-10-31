Πάτρα: Θα επαναπροβληθούν οι ταινίες "Twilight-Λυκόφως"

Από την Πέμπτη 13/11/2025 στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στη Πάτρα θα προβληθούν τα φιλμ Twilight-Λυκόφως από μία εβδομάδα το καθένα.

Στην Πάτρα οι προβολές των συγκεκριμένων, επιτυχημένων εμπορικά φιλμ θα πραγματοποιηθεί μόνο στα Options.



H αρχή γίνεται την Πέμπτη 13/11 με το "Twilight" σε σκηνοθεσία της Catherine Hardwicke που είχε προβληθεί τον Νοέμβριο του 2008 πετυχαίνοντας εισπράξεις παγκοσμίως 408,5 εκατ. δολαρίων. Στην ταινία έπαιζαν οι Kristen Stewart, Robert Pattinson που έγιναν σταρ μετά, και οι Billy Burke, Peter Facinelli.

Θα ακολουθήσουν οι ταινίες:

20/11: The Twilight Saga - New Moon (2009) σε σκηνοθεσία Chris Weitz (παγκόσμιες εισπράξεις 711 εκατ. δολάρια),

27/11: The Twilight Saga - Eclipse -Έκλειψη (2010) σε σκηνοθεσία David Slade με τους Kristen Stewart, Robert Pattinson και Taylor Lautner (παγκόσμιες εισπράξεις 698,5 εκατ. δολάρια),

4/12: The Twilight Saga - Breaking Dawn - Part 1 Χαραυγή Μέρος 1ο (2011) σε σκηνοθεσία του Bill Condon (εισπράξεις 712 εκατ. δολάρια) και

11/12: The Twilight Saga - Breaking Dawn - Part 2 (2012) σε σκηνοθεσία πάλι του Μπιλ Κόντον (παγκόσμιες εισπράξεις 848,5 εκατ. δολάρια).

Να προσθέσουμε πως το Twilight Saga είναι μια σειρά ρομαντικών ταινιών φαντασίας με βαμπίρ που βασίστηκαν στη σειρά βιβλίων Twilight της Stephenie Meyer. Το franchise απέβη άκρως δημοφιλές και επιτυχημένο με συνολικές εισπράξεις πάνω από 3,36 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η πρώτη ταινία "Twilight" κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου 2008.